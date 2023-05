Gioia Mulattieri: promosso in Serie A con il Frosinone

Ora è ufficiale: Samuele Mulattieri ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone. L’attaccante classe 2000 dell’Inter, è stato protagonista di una grande stagione in prestito ai ciociari e, ieri sera, è arrivato il verdetto ufficiale.

Il Frosinone ha conquistato la promozione con tre giornate d’anticipo, grazie alla vittoria casalinga per 3-1 contro la Reggina. Ieri sera, Mulattieri non era disponibile per un problema fisico, ma ha comunque potuto festeggiare il traguardo raggiunto insieme ai suoi compagni.

Questi i suoi numeri in stagione con il Frosinone: 29 presenze, 12 gol e 4 assist.

Anche l’Inter ha fatto i complimenti ai ciociari, con un posto sui propri social che cita una famosa canzone di Calcutta: