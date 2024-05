Esonero UFFICIALE, Allegri cacciato dalla Juventus

Come si sospettava da qualche ora, la Juventus ha ufficialmente sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto che lo lega ai bianconeri sino al 30 giugno 2025.

Esonero con effetto immediato per l’allenatore toscano a due giornate dalla fine del campionato. Nella scelta della Juventus ha pesato l’atteggiamento furibondo evidenziato da Allegri al termine della finale di Coppa Italia vinta lo scorso mercoledì contro l’Atalanta.

Questo il comunicato ufficiale della società: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.

In pole position tra i possibili sostituti per la panchina c’è una vecchia conoscenza dell’Inter. In scadenza con il Bologna, infatti, Thiago Motta è da mesi il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli.