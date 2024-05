Il Liverpool si arrende con Inzaghi: nuovo allenatore ufficiale

Uno dei club che negli ultimi mesi ha silenziosamente corteggiato Simone Inzaghi, si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa all’allenatore dell’Inter. Il Liverpool, da tempo sulle tracce del tecnico vincitore dell’ultimo campionato italiano e finalista della scorsa edizione della Champions League, ha preso una decisione definitiva sull’erede di Klopp.

Come confermato dallo stesso tecnico, sarà Arne Slot a guidare il Liverpool dalla prossima stagione. L’allenatore del Feyenoord ha convinto i Reds tra i vari candidati a raccogliere l’eredità di Jurgen Klopp in panchina. Lo stesso Slot, che nella giornata odierna ha siglato il nuovo contratto, ha ammesso: “Posso confermare che sarà il nuovo manager del Liverpool la prossima stagione”.

Una notizia che, come dicevamo, riguarda indirettamente anche l’Inter. In realtà di dubbi sulla permanenza di Inzaghi sulla panchina nerazzurra ce n’erano ben pochi. L’allenatore, che il prossimo anno avrà il compito di difendere il Tricolore appena conquistato, tra poche settimane rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2025 sino al 2027.