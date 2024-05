Romano annuncia su Bento: “Vuole l’Inter, ecco cosa manca”

Si muove a piccoli passi la trattativa tra l’Inter e l’Athletico Paranaense per Bento. L’interesse da parte del club nerazzurro è noto ormai da tempo, così come la volontà del portiere di vestire al più presto la maglia interista. Prima del via libera alla fase calda dell’operazione, però, servirà trovare l’accordo totale con la società brasiliana che sta valutando tutte le offerte in suo possesso.

Questo l’aggiornamento di Fabrizio Romano di questo pomeriggio su SOS Fanta: “L’Inter sta lavorando adesso, c’è ancora bisogno di un po’ di pazienza soprattutto lato club. Posso garantire che il giocatore, com’è noto, verrebbe in Europa di corsa e anche in Italia. C’è poi questo precedente brasiliano di Julio Cesar che chiaramente lo attrae in maniera particolare. Bento vuole l’Inter con una convinzione totale, però poi c’è da trattare con l’Atheltico Paranaense e quello è il passaggio da fare in un club che tra l’altro economicamente ha già incassato abbastanza lo scorso anno con Vitor Roque, 30 milioni più 30 di bonus”.

Per quanto riguarda le tempistiche, il noto giornalista ha previsto una trattiva ancora piuttosto lunga: “Non è una situazione così semplice tra i club, ma l’Inter sta continuando a lavorare. Con calma, senza urgenze, perché il portiere già ce l’ha. Ma Bento è una priorità perché l’Inter è convinta che sia molto forte”.