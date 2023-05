Dalla Germania: “Probabile l’addio di Pavard”. L’Inter alla finestra

Potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo dell’Inter: si tratta di Benjamin Pavard, difensore francese del Bayern Monaco, il cui futuro in Baviera è ancora abbastanza incerto.

Secondo l’esperto di mercato tedesco, Florian Plettenberg, le parti si incontreranno al termine della stagione per discutere il rinnovo, come confermato anche dal ds del Bayern, Hasan Salihamidzic, in un’intervista di AbendZeitung.

Tuttavia, sempre secondo il giornalista teutonico, non è detto che si arrivi a un accordo. Anzi, al momento attuale, l’ipotesi più probabile sembra proprio l’addio in estate di Pavard. Inter e Barcellona, le due squadre per ora interessate, sono alla finestra in attesa di capire nuovi sviluppi.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha già fatto un’offerta a gennaio per portare Pavard in nerazzurro e non è da escludere che possa riprovarci anche nella prossima sessione di mercato. D’altronde, si tratta di un giocatore con tanta esperienza internazionale e l’occasione di portarlo in nerazzurro a un prezzo molto contenuto potrebbe essere imperdibile.