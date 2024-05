L’Inter bussa per Kayode: c’è l’arma in più per il sì della Fiorentina

Il futuro di Denzel Dumfries è una delle partite ancora tutte da giocare in casa Inter. La trattativa per il rinnovo è ancora in piedi, ma il rischio che possa saltare c’è, portando a una sua inevitabile cessione. Ecco perché i nerazzurri avrebbero già individuato dei possibili sostituti.

Tra questi c’è sicuramente Michael Kayode della Fiorentina. Classe 2004 e italiano, rappresenta un profilo che sarebbe gradito alla dirigenza nerazzurra. Come strappare il sì dei toscani? L’arma in più potrebbe essere Valentin Carboni, che piace molto ai Viola, tanto da aver già tentato un’offerta all’Inter negli scorsi mesi.