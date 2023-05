Dopo la grande rimonta sulla Lazio, l’Inter torna in campo nel turno infrasettimanale della 33a giornata di Serie A. Al Bentegodi, i nerazzurri affrontano l’Hellas Verona, bisognoso di punti salvezza. Vietato sbagliare per gli uomini di Inzaghi, che devono proseguire la corsa alla prossima Champions League.

Inzaghi cambia ancora rispetto alla gara contro i biancocelesti, probabilmente anche in vista della Roma. In attacco viene rivoluzionata la coppia d’attacco, con Dzeko e Lautaro Martinez, fresco di record in nerazzurro, pronti a partire dal primo 1′. In difesa confermato D’Ambrosio, mentre è probabile un turno di riposo per Mkhitaryan a centrocampo.

Dubbi sulla fascia sinistra: con l’assenza di Gosens, l’unica opzione reale è Dimarco, ma il tecnico potrebbe provare Bellanova a sinistra per far rifiatare l’esterno sinistro.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter: