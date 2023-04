1 di 4

Una città, due squadre, una in finale in palio. Per la terza volta nella storia, Inter e Milan si affronteranno sul palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League. E, come venti anni fa, la doppia stracittadina regalerà il pass per l’ultimo atto della competizione più importante.

Andiamo a ripercorrere i due precedenti, entrambi favorevoli ai rossoneri.

