1 di 9

A inizio stagione non ci avrebbe creduto nessuno, ma ora è realtà: l’Inter è in semifinale di Champions League! Un traguardo che mancava da tredici anni, ma che per un club blasonato come quello nerazzurro non è certo una novità. Prima di questo doppio confronto con il Milan, il Biscione è già stato otto volte tra le migliori quattro d’Europa.

Nel giorno dell’anniversario di Inter-Barcellona (3-1) del 2010, andiamo a vedere come sono andate (e contro chi) tutte le semifinali della storia nerazzurra.

SCORRI LE SCHEDE >>>