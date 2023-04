Sebbene il percorso in Champions League sia fin qui eccezionale, l’Inter sta arrancando molto in campionato e rischia seriamente di non arrivare tra le prime quattro in Serie A, rimanendo fuori dalla massima competizione europea. Non solo, c’è anche il rischio di rimanere tagliati fuori anche con il quarto posto in classifica.

Come riportato da Sky Sport, infatti, si potrebbe verificare un clamoroso scenario, che toglierebbe un posto per la prossima Champions League tramite il campionato. Dovrebbero verificarsi queste tre condizioni:

Una tra Inter o Milan dovrebbe vincere la Champions League

Una tra Roma o Juventus dovrebbe vincere l’Europa League

Entrambe le vincitrici piazzarsi dal 5° posto in giù

Secondo il regolamento della competizione, infatti, ogni nazione non può avere più di 5 squadre qualificate alla prossima Champions League. Se si verificasse quello scenario le italiane aventi diritto sarebbero 6 e, pertanto, verrebbe esclusa la quarta classificata in Serie A.