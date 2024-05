Clamoroso in Spagna: l’Inter piomba su un titolare del Barcellona

Nuovo profilo nel mirino dell’Inter secondo quanto riportato dalla Spagna. Club nerazzurro che stavolta sarebbe sulle tracce di un calciatore già affermato non solo con il Barcellona, ma anche a livello internazionale con la propria Nazionale.

Stiamo parlando di Jules Koundé, centrale ex Siviglia finito improvvisamente nell’elenco degli obiettivi dell’Inter. A riportare la notizia è stato il Mundo Deportivo, che ha aggiunto i nerazzurri alla lunga lista dei club sulle tracce del forte difensore francese.

Come scritto dal diario spagnolo, l’Inter è pronta a sfidare altre concorrenti di altissimo livello come Chelsea, Paris Saint Germain, Manchester United e Newcastle. Avversarie economicamente più forti dei nerazzurri che renderanno l’affare con il Barcellona quasi proibitivo.

Idea che nasce dall’esigenza di far cassa e dalla volontà dei blaugrana di far spazio nel proprio reparto arretrato. La formazione di Xavi, oltre a Koundé, si ritrova in rosa altri centrali come Araujo, Christensen, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí ed Eric Garcia di ritorno dal prestito al Girona.

L’opinione di Passione Inter

In questa fase della stagione, è comprensibile che giorno dopo giorno vengano accostati nuovi profili ad un club come l’Inter. Koundé, per caratteristiche tecniche e tattiche, sarebbe un difensore ideale per il sistema di gioco utilizzato da Simone Inzaghi. La valutazione da 50 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027, però, lo rendono un obiettivo poco credibile in questo momento per il club interista. Nella stessa posizione, peraltro, l’Inter ha investito una somma importante la scorsa estate per portare Pavard a Milano e difficilmente replicherà lo stesso affare ad un solo anno di distanza.