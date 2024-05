L’ex dirigente dell’Inter lancia l’allarme: “Zhang costretto a vendere”

Ancora pochi giorni e scopriremo una volta per tutte quale sarà il futuro di Suning alla guida dell’Inter. Entro il prossimo 20 maggio, infatti, Steven Zhang dovrà rifinanziare il prestito di Oaktree per non correre il rischio di perdere il controllo del club nerazzurro.

Un rifinanziamento che dovrebbe avvenire grazie ad un nuovo accordo con il fondo Pimco, in attesa dell’ufficialità tra le parti. Secondo molti analisti, però, prima o poi arriverà il momento in cui Zhang dovrà definitivamente arrendersi all’idea di dover cedere il club nerazzurro. Un parere condiviso anche da un ex dirigente dell’Inter come Ernesto Paolillo.

L’ex direttore generale nerazzurro, ai microfoni di TMW, ha prospettato il seguente scenario per il futuro del club: “Cosa farà Zhang con l’Inter? Io ho un’idea da fuori, da lontano, non può essere una fotografia precisa della situazione. Vista così, considerando il livello del debito, sono personalmente convinto che siano costretti a vendere”.