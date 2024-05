Zanetti: “Icardi? Voleva diventare una bandiera dell’Inter come me”

Uno dei grandi ex dell’Inter che ciclicamente viene riproposto come possibile nome in ottica mercato, è Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro, però, non si era lasciato benissimo con la tifoseria interista nonostante il forte legame coi colori del club che lo ha portato alla consacrazione.

Un ragazzo di cui Javier Zanetti ha parlato durante la sua intervista a Dazn e che con la maglia dell’Inter avrebbe voluto vivere un’esperienza diversa. Queste le parole del vicepresidente: “Credo che lui aveva il desiderio di diventare una bandiera come me. Poi sappiamo come sono andate le cose, lui è andato via ed è da tanto che non lo sento. Ma quando torna a Milano lo vedo volentieri”.