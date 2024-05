VIDEO – Esposito come Pirlo: la punizione è un capolavoro

Dopo qualche difficoltà incontrata ad emergere negli ultimi prestiti lontano dall’Inter, Sebastiano Esposito sembra aver trovato con la maglia della Sampdoria quella continuità che in carriera gli era mancata. Con la perla siglata nell’ultimo turno, l’attaccante di proprietà del club nerazzurro ha siglato il sesto gol in questa Serie B con i blucerchiati.

Leader e titolare inamovibile nell’attacco della formazione guidata di Andrea Pirlo, nel match di domenica contro la Reggiana, Esposito – sulle orme di uno specialista come il suo maestro che lo osservava dalla panchina – si è inventato una punizione capolavoro che non ha lasciato scampo ad un altro ex Inter come Bardi.

Questo il video del gol: