Si è svolta oggi la conferenza stampa pre-partita in vista di Milan-Inter, andata della semifinale di Champions League. Inzaghi ha parlato largamente del match di domani, ma una delle domande lo ha infastidito particolarmente.

Come si può vedere nel video qui sotto, il tecnico non ha gradito la domanda provocatoria del giornalista sul bilancio della stagione nerazzurra in caso di sconfitta nell’Euroderby. Inzaghi ha risposto per le rime, sottolineando i traguardi raggiunti dalla sua squadra.