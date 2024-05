Inter, il futuro di Zhang in 24 ore: ultimatum con Pimco

Sono ore complicatissime per il futuro di Suning alla guida dell’Inter. Steven Zhang, dopo le complicazioni delle scorse ore, avrà a disposizione le ultime 24 ore prima di giungere ad un accordo ufficiale per ottenere il nuovo finanziamento da 430 milioni di euro da Pimco.

Qualora l’annuncio – inizialmente previsto per la giornata di ieri – non dovesse arrivare entro domani, a quel punto il rischio di non rifinanziare Oaktree e perdere il controllo del club nerazzurro sarebbe concreto. Come riportato questa mattina da Tuttosport, i legali di Suning e Pimco stanno lavorando giorno e notte per completare tutti i documenti.

Nonostante gli attriti registrati, l’intesa dei giorni scorsi dovrebbe reggere e l’accordo arrivare ufficialmente nelle prossime 24 ore. Salvo clamorosi colpi di scena che a questo punto non sono da escludere, una volta siglata l’intesa Zhang dovrà immediatamente restituire il prestito da 375 milioni di Oaktree entro il termine del 20 maggio.