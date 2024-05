Svelato il fondo Saudita che VUOLE l’Inter: “Non è Pif”

Stiamo per entrare in una fase cruciale nella quale si decide il futuro dell’Inter. Il prossimo 20 maggio scadrà il termine entro il quale Suning dovrà restituire il prestito da 375 milioni (interessi compresi) ad Oaktree. Un rifinanziamento legato interamente all’accordo da 430 milioni con Pimco, atteso entro la giornata di domani.

Qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, la famiglia Zhang rischierebbe di perdere il controllo delle quote di maggioranza dell’Inter in favore del fondo americano, che da qualche tempo starebbe spingendo per questa soluzione. Ad ogni modo, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, nel futuro del club nerazzurro vi sarebbe un nuovo fondo dall’Arabia Saudita.

“Non è Pif”, come specificato questa mattina dalla rosea, considerato che il fondo proprietario del Newcastle in passato si era seriamente avvicinato alla possibilità di prelevare la proprietà dell’Inter. Dietro l’interesse vi sarebbe invece “un membro della dinastia regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed Bin Salman”.