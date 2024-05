L’Inter non si è arresa: assalto finale per il centrale a costo zero

Arrendersi dinnanzi alle prime difficoltà non fa proprio parte del modus operandi dei dirigenti dell’Inter sul mercato. Proprio per questa ragione, nonostante i rallentamenti delle ultime settimane, non è ancora tramontato uno dei grandi obiettivi a costo zero della prossima estate.

Dopo essersi già aggiudicata gratis Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, l’Inter vorrebbe sferrare in difesa il terzo colpo a parametro zero. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, nelle ultime ore è tornata viva dalle parti di Viale della Liberazione la speranza di poter convincere Nacho a rimanere in Europa.

Il centrale spagnolo, che lo scorso sabato ha alzato la sua prima Liga da capitano, non rinnoverà l’accordo in scadenza a fine stagione con il Real Madrid. Sino a pochi giorni fa sembrava scontato che il calciatore potesse finire negli Stati Uniti, mentre adesso il nuovo ed ultimo tentativo dell’Inter potrebbe sconvolgere tutto.

Simone Inzaghi reputa Nacho perfetto per la sua difesa a tre. Un centrale capace di saper interpretare tutti e tre i ruoli del reparto arretrato con un’esperienza internazionale che il club nerazzurro vorrebbe aggiungere alla propria rosa. Il 34enne ha già rifiutato la corte di Xabi Alonso che lo avrebbe voluto al Bayer Leverkusen e dovrà adesso dare una risposta al nuovo assalto interista.

Qualora Nacho dovesse accettare la proposta dell’Inter, non sono da escludere possibili partenze nel reparto arretrato. Il principale indiziato sembra essere Stefan de Vrij, seguito con grande interesse in Olanda dal Psv Eindhoven.