Non solo Bento: l’Inter ha già due alternative in Serie A

Continua ad essere Bento l’obiettivo numero uno in casa Inter come vice Sommer per la prossima stagione. Il club nerazzurro, come confermato dal vice ds Dario Baccin, crede molto nelle potenzialità del portiere brasiliano e non vede l’ora di poter chiudere l’operazione con l’Athletico Paranaense.

Sul mercato, però, nulla è da escludere e per questa ragione l’Inter si è già cautelata con due possibili alternative qualora la trattativa per Bento, complice la concorrenza della Premier League, dovesse improvvisamente complicarsi.

Come riportato da Tuttosport, sono due in particolare le alternative che l‘Inter ha riportato in alto in agenda. Il primo nome è quello di un grande ex, Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza si è avvicinato negli ultimi mesi alla Juventus che lo vorrebbe dal prossimo anno al posto di Perin. I bianconeri non hanno però ancora chiuso l’operazione e tutto è ancora aperto.

Il secondo profilo, di cui si era già parlato pochi giorni fa, è quello di Josep Martinez. Pare che l’Inter, in attesa di conoscere gli sviluppi sul fronte Bento, abbia già accelerato i contatti con il Genoa per lo spagnolo. Il classe 1998 può partire già questa estate a causa del contratto in scadenza con il Grifone nel 2025. Un portiere giovane e di talento che ha già accumulato parecchia esperienza nel campionato italiano, ma che soprattutto può partire ad una cifra non troppo elevata.