Inter-Zirkzee si fa con lo sconto: al Bologna ‘solo’ 21 milioni

La cessione di Joshua Zirkzee la prossima estate potrebbe fruttare al Bologna meno del previsto. A causa dell’estensione della clausola rescissoria da parte del suo agente Kia Joorabchian, l’attaccante olandese potrà essere acquistato da qualsiasi club e non solo dal Bayer Monaco dietro un assegno da 40 milioni di euro.

Ai rossoblù, però, andrebbero ‘solamente’ 21 milioni di euro in virtù del 45% sulla futura cessione detenuto nelle mani del club bavarese. Anche grazie a questa clausola, è diventata sempre più concreta in casa Bayern la possibilità di esercitare subito il riscatto di Zirkzee e rivenderlo già questa estate per circa 50 milioni.

La formazione tedesca in avanti è già ampiamente coperta con Harry Kane e riporterebbe a casa l’olandese solamente per fruttare una nuova importante plusvalenza. Uno scenario che, a prescindere dalle intenzioni del Bayer Monaco, rimette in gioco le big italiane, dall’Inter alla Juventus passando per il Milan.

In particolare i nerazzurri, che si erano inizialmente defilati dinnanzi ad una valutazione da circa 60 milioni di euro fatta dal Bologna, possono così rientrare improvvisamente in gioco. Un nuovo tentativo dell’Inter nei confronti di Zirkzee, però, andrebbe per ovvie ragioni ad escludere l’altro grande obiettivo dell’estate interista, vale a dire Albert Gudmundsson.