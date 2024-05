Inzaghi può perdere un difensore: l’Inter apre alla cessione

Non sono escluse possibili cessioni per quanto riguarda il reparto arretrato dell’Inter. I dirigenti nerazzurri hanno ribadito che la volontà del club è quella di mantenere lo zoccolo duro dell’organico e di proteggere soprattutto i titolarissimi di Simone Inzaghi da assalti sul mercato.

Dirigenza, però, che difficilmente si metterebbe di traverso dinnanzi ad una possibile offerta in arrivo per un centrale che nell’ultima stagione è stato parecchio utilizzato da Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Stefan de Vrij, difensore che lo scorso anno aveva rinnovato il contratto con l’Inter sino al giugno 2025.

Alla luce del nuovo tentativo nei confronti di Nacho in uscita a zero dal Real Madrid, il club avrebbe aperto all’addio dell’olandese. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, lo stesso de Vrij valuterebbe seriamente soprattutto in ritorno in Olanda. In questo senso, si registra un forte interesse del Psv Eindhoven dopo la vittoria recente dell’Eredivisie.