Chi è Juan Luca Sacchi, l’arbitro designato per Inter-Lazio

Il penultimo atto della stagione nerazzurra, al termine del quale l’Inter verrà premiata con la consegna ufficiale dello scudetto per la vittoria del campionato, andrà in scena domenica 19 maggio alle ore 18.00. A San Siro Simone Inzaghi incontrerà la sua ex Lazio, in piena lotta con la Roma per il sesto posto in classifica.

Un match in cui il tecnico non farà comunque sconti ai biancocelesti e che starebbe preparando coi titolarissimi in campo per non compromettere la corsa europea. Come annunciato ufficialmente questa mattina dall’Aia, ad arbitrare Inter-Lazio sarà Juan Luca Sacchi.

Il fischietto della sezione di Macerata sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Palermo, con Santoro a bordocampo da IV Uomo. Al Var designato Serra e Aureliano Avar.

Per Sacchi si tratta della quarta partita ufficiale nella quale arbitrerà l’Inter, la prima volta in questa stagione. Negli unici tre precedenti, due vittorie contro Salernitana e Udinese ed un pareggio nel gennaio 2023 con il Monza per i nerazzurri.