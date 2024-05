Offerta Inter, parla Bento: “Devo incontrare la società”

E’ tornato a parlare del suo futuro nelle scorse ore Bento. Il portiere dell’Athletico Paranaense, obiettivo numero uno tra i pali per l‘Inter, potrebbe sbarcare in Europa la prossima estate. Una trattativa vera e propria tra i due club, però, non è ufficialmente partita, nonostante i dialoghi vadano avanti da oltre un anno.

Ai microfoni di ESPN, Bento ha spiegato quella che è l’attuale situazione sul mercato: “Quello che so sono speculazioni. L’Inter ha solo chiesto, non ha ancora fatto una proposta ufficiale. Sono felice che loro facciano il mio nome. È il risultato del mio lavoro e delle mia prestazioni qui all’Athletico. Se la proposta arriva davvero, poi vedremo. È di incontrarci con la società e i miei agenti affinché, se deve accadere, sia nel migliore dei modi per tutti”,