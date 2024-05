Nuovo portiere Inter dalla Serie A: “Titolare tra due anni”

Nel pieno della corsa a Bento come vice Sommer per il prossimo anno, un nuovo portiere è stato accostato all’Inter come suggestione di mercato. Un profilo che si è messo in evidenza nell’ultima stagione nel campionato italiano, ma che ad oggi non è stato ancora preso davvero in considerazione dal club nerazzurro.

Secondo quanto affermato da Riccardo Trevisani in Fontana di Trevi, un profilo da Inter potrebbe presto diventare Josep Martinez del Genoa. L’estremo difensore spagnolo ha mostrato grandi qualità tra i pali e potrebbe meritare la chiamata di una big. Classe 1998, il portiere era stato prelevato dal Lipsia per circa 3,5 milioni di euro.

Queste le parole del giornalista: “Il Genoa continua ad essere una realtà spettacolare, che propone qualità, gioco, calciatori anche nuovi diversi. Dal portiere che secondo me finisce in una big, provo a buttare un nome: l’Inter. Titolare? Magari non l’anno prossimo, ma tra due anni”.