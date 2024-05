Inzaghi annuncia il rinnovo con l’Inter: c’è la data ufficiale

A margine di evento che questa mattina si è svolto nella sua Piacenza, Simone Inzaghi ha ricevuto un premio speciale da parte dell’amministrazione comunale. Il legame con la sua città è sempre rimasto forte negli anni, dove tutt’oggi vivono i suoi genitori. Un motivo di orgoglio in più per l’allenatore ricevere un riconoscimento in un luogo per lui così speciale.

Tornando all’attualità, Inzaghi ha poi svelato la data del rinnovo con l’Inter: “Quando sarà annunciato? L’ho detto, dopo l’ultima di campionato. Vincere lo scudetto con cinque giornate di anticipo è stato meraviglioso, per quello che poi ci hanno tributato i tifosi. Adesso abbiamo le ultime partite di campionato da affrontare nel migliore dei modi, poi ci incontreremo con la società”.

Sul futuro, il tecnico ha ulteriormente alzato l’asticella: “Dovrà essere un’Inter forte, dobbiamo migliorare ogni anno gli obiettivi. Pensare a sei trofei e una finale Champions al mio arrivo tre anni fa sembrava inimmaginabile, ma c’erano tantissime speranze. Sapevo di trovare una società forte, con dirigenti fortissimi, sapevo che nonostante le difficoltà di cui si parlava avrebbero costruito squadre competitive”.

Infine, un passaggio sul presidente Zhang: “Devo essere sincero, noi abbiamo sempre avuto questa tranquillità. Il presidente Zhang non ha fatto mancare nulla a me personalmente e ai miei ragazzi, la sua assenza quest’anno non si è quasi mai sentita perché ogni settimana c’era un colloquio continuo per vedere se ci fosse qualche problema. Ci ha sempre aiutato e non ho avuto mai un problema”.