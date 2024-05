Riccardo Trevisani si è espresso in maniera molto critica su Romelu Lukaku, rivalutando in negativo anche la sua carriera all’Inter. Per il giornalista, infatti, il belga è stato decisivo solo quando gli stadi vuoti, portando una serie di esempi di suoi errori grossolani in condizioni normali.

Queste le sue parole:

“Lukaku ha vinto il campionato quando c’era lo stadio vuoto. Questa è la cronaca. Quando lo stadio è pieno, in finale di Europa League fa autogol, quando c’è lo stadio pieno in finale di Champions League stoppa Dimarco, contro lo Shakhtar, con lo stadio pieno che ti aspetti che passi i il girone stoppa Sanchez. La storia di Lukaku purtroppo è questa: 300 gol, bel giocatore, ma contro il Leverkusen dove prendere il rosso del difensore dopo 3 minuti. Ma per fare quella cosa serve tecnica e Lukaku non ce l’ha”.

Tuttavia, va specificato come Trevisani sbagli in 2 dei 3 esempi fatti. Infatti, sia la finale di Europa League, che la gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, furono giocate in pieno periodo pandemico e, di conseguenza, rigorosamente a porte chuse.