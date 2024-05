Inzaghi: “Mi piacerebbe sfidare Conte per un motivo”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Inter, soffermandosi anche sul possibile ritorno in Serie A di Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, è a un passo dal Napoli e dal ritorno nel campionato italiano a tre anni di distanza dal discusso addio ai nerazzurri. Queste le sue parole in merito:

“Conte al Napoli? Sarebbe importante per il calcio italiano, Conte ha sempre fatto bene. Lo rivedrei volentieri, aspettiamo notizie e vediamo cosa succede“.