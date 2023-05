È andato tutto per il verso giusto all’Inter nella serata del Bentegodi. Contro l’Hellas Verona, infatti, i nerazzurri hanno trionfato con un rotondo 6-0, dominando i veneti dall’inizio alla fine. Le doppiette di Dzeko e Lautaro Martinez, insieme allo splendido gol di Calhanoglu, hanno permesso ai nerazzurri di ottenere la terza vittoria consecutiva in Serie A. Un unicum nel 2023.

Gli uomini di Inzaghi non erano mai riusciti a mettere in fila tre vittorie in campionato nel nuovo anno. Anche prima della sosta, in realtà, non era successo molto spesso. Solo due volte: una quando le vittorie consecutive furono quattro, tra la 9a e la 12a giornata; l’altro filotto è iniziato prima del Mondiale, 14a e 15a giornata e poi culminato con la prima gara del 2023, contro il Napoli.

Si stratta della spiegazione in numeri del perché il campionato dell’Inter ha avuto un ritmo altalenante, senza mai trovare la giusta continuità, e del perché in questo nuovo anno, a un certo punto, la squadra sia scivolata quasi fuori dalla lotta per la Champions League. Ora la squadra di Inzaghi sembra essersi ritrovata e la marcia non può fermarsi proprio ora.