Tutto pronto al Bentegodi, per Hellas Verona-Inter, 33a giornata di Serie A, ultimo turno infrasettimanale della stagione. Gli uomini di Inzaghi vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, che certificherebbe il cambio di passo in vista dello scontro diretto contro la Roma.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

HANDANOVIC 6 – Attento sul tiro centrale di Verdi e sull’acrobazia di Gaich. Ordinaria amministrazione.

D’AMBROSIO 6 – Il Verona non produce molto offensivamente e, allora, può proporsi molto in avanti. Ha anche una grande occasione di testa. Dal 57′ DARMIAN

DE VRIJ 6.5 – Non trova la rete su calcio d’angolo per merito di un Montipò straordinario.

ACERBI 6 – Primo tempo abbastanza tranquillo, ma perde un brutto pallone proprio negli ultimi minuti. Per sua fortuna, e per quella dell’Inter, il Verona non concretizza.

DUMFRIES 5.5 – Un po’ in imbarazzo contro la difesa abbottonata del Verona.

CALHANOGLU 8 – Segna una rete spaziale con un destro dalla distanza che è un autentico capolavoro.

BROZOVIC 6.5 – Naviga con tranquillità nel flusso della gara, decidendo a piacere il ritmo della partita.

MKHITARYAN 6.5 – Primo tempo molto solido, con il solito ottimo lavoro in entrambe le fasi, che ormai non fa più tanto notizia, ma che è sempre fondamentale.

DIMARCO 7 – Avvio propositivo nel quale accentra molto la sua posizione. Propizia il l’autogol di Gaich. Dal 57′ BELLANOVA

DZEKO 7 – È il più pericoloso dell’Inter, con i suoi colpi di testa in area di rigore. Come sempre svaria molto su tutto il fronte offensivo. Trova il gol che lo sblocca dopo quasi 4 mesi.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Si muove tanto anche fuori dall’area, in un ruolo quasi da rifinitore per i compagni. Questo lo allontana un po’ dalla porta, ma gli permette di fornire l’assist a Dzeko. Alla prima vera occasione trova anche la rete con un cucchiaio pregevole.

INZAGHI 7.5 – Ritmi molto bassi in avvio di gara. Poi la squadra si scuote, alza i giri del motore e trova tre gol nel giro di pochi minuti, mettendo in ghiaccio la partita già nel primo tempo.