Hellas Verona-Inter, FINALMENTE Dzeko! In gol dopo quasi 4 MESI

Nell’ottimo primo tempo dell’Inter contro l’Hellas Verona ci sono tanti segnali positivi. Uno di questi è il ritorno al gol di Edin Dzeko, autore del 3-0. Il Cigno di Sarajevo non segnava dal Derby di Supercoppa, lo scorso 18 gennaio. In campionato non segnava addirittura dalla gara con il Napoli del 4 gennaio. Quasi 4 mesi di digiuno, che sono finalmente terminati.

Un’ottima notizia per Inzaghi, dal momento che l’attaccante bosniaco era l’ultimo del quartetto d’attacco a non aver ancora interrotto il suo digiuno