Hellas Verona-Inter è stata una serata trionfale per i nerazzurri, che hanno vinto con un netto 6-0. Tuttavia, alcuni tifosi hanno avuto alcuni momenti di apprensione nel momento dell’ingresso di campo di Mattia Zanotti, promettente esterno destro delle giovanili.

Il motivo? Secondo alcuni, infatti, il cambio non era possibile, dal momento che il giocatore sarebbe squalificato. La notizia non è vera. O meglio, Zanotti ha effettivamente una squalifica da scontare, ma con la Primavera, che, però, non ha effetto anche sulla Serie A. Pertanto, può essere tranquillamente convocato in prima squadra.

Nessun timore, dunque, i tifosi nerazzurri possono godersi la bella vittoria dell’Inter in serenità.