MVP Serie A: due esclusioni clamorose fra gli interisti

Oggi la Lega Serie A sta diramando le nomination per i premi di MVP che verranno assegnati a breve. Per ogni ruolo, ci sono tre giocatori candidati, ma alcune decisioni stanno facendo molto discutere, soprattutto all’Inter.

La prima esclusione eccellente riguarda Yann Sommer, che non è presente fra i tre migliori portieri dell’anno: presenti Di Gregorio, Carnesecchi e Szczesny. L’altra è sicuramente fra gli attaccanti, vista la rumorosissima assenza di Marcus Thuram, cui è stato preferito il terzetto composto da Leao, Vlahovic e Dybala.

C’è Alessandro Bastoni in difesa, insieme Bremer e Calafiori, così come Hakan Calhanoglu a centrocampo, in competizione con Kooopmeiners e Pulisic.

Ovviamente, tutti si aspettano che il premio di MVP finisca al capocannoniere Lautaro Martinez, altrimenti la sua esclusione dagli attaccanti sarebbe inspiegabille.