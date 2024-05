Festa scudetto Inter, retroscena Zhang: “Zero risposte al telefono”

La festa scudetto dell’Inter ieri al Castello Sforzesco è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi tifosi vip, ma è mancato il videomessaggio dalla Cina che Steven Zhang aveva preparato da tempo. La decisione del presidente di non divulgarlo è facilmente intuibile, visto il cambio di proprietà ormai imminente.

Libero svela un retroscena relativo alla vicenda. Mentre l’Inter festeggiava, infatti, Zhang era impegnato in numerose telefonate a legali e advisor per convincere Oaktree a prorogare la scadenza del prestito. Tuttavia, sembra che tanto da Londra quanto Los Angeles non abbiano nemmeno risposto. La gestione Suning si avvia così alla conclusione, dopo otto anni.