Gazzetta: “Suning-Inter, è finita. Il club a Oaktree”

Il tempo è scaduto, Steven Zhang ha perso l‘Inter. Il presidente nerazzurro non è riuscito a restituire i 380 milioni di euro dovuti a Oaktree, che aveva in pegno le quote del club e di conseguenza diventerà proprietario del club. Questo l’annuncio de La Gazzetta dello Sport.

Il fondo sarà la prima proprietà americana nella storia della Beneamata e bisognerà valutare i loro piani per capire quale sarà l’orizzonte temporale entro cui è prevista la cessione del club. Non si esclude, in ogni caso, una battaglia legale fra le parti, visto il comunicato ufficiale di sabato scorso in cui Zhang accusava Oaktree di “minacce legali”, “mancato coinvolgimento significativo” e di “mettere seriamente a rischio la stabilità del club”.