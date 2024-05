Nodo rinnovi per Oaktree: “Lautaro deve fare un passo indietro”

L’era Oaktree è pronta a cominciare e la parola d’ordine che sembra essersi diffusa negli uffici dell’Inter è “continuità”. Una scelta strategica che premierà il lavoro svolto dal management attuale, che dovrà continuare a migliorare i conti, perseguendo la strategia adottata fin qui in ogni ambito. Compresi i rinnovi di contratto.

Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di un aspetto importante per il futuro del club, che riguarda soprattutto Lautaro Martinez, Barella e Inzaghi. Lo spazio per un aumento del monte ingaggi complessivo c’è e per il centrocampista e l’allenatore le operazioni sono già state “calcolate”.

Diversa la situazione dell’attaccante. Come Sunging, neanche Oaktree vuole superare certi limiti e la richiesta da 12 milioni di euro fatta da Lautaro Martinez non può essere compatibile con la strategia del fondo americano. Il capitano nerazzurro, pertranto, dovrà fare un necessario passo indietro per trovare l’accordo con il club.