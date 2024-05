Zhang saluta e l’Inter cambia i piani: tournée in Cina a rischio

L’addio di Suning e di Steven Zhang dal ruolo di presidente dell’Inter segnerà una svolta epocale nella storia del club. Alcuni effetti del passaggio di proprietà in mano a Oaktree si vedranno da subito, specie per quanto riguarda i programmi dell’estate nerazzurra.

A essere sotto osservazione, come racconta La Gazzetta dello Sport, è la torunée in Cina di una settimana, fissata per il 25 luglio. L’accordo non sarebbe mai stato firmato e le due amichevoli con Atletico Madrid e PSG rischiano ora di saltare.

D’altronde la trasferta asiatica era legata proprio all’impossibilità di Zhang di lasciare il paese per motivi personali. E, in sostanza, sarebbe stata l’occasione per riabbracciare la squadra, fresca vincitrice dello Scudetto, dopo oltre un anno. Una necessità che ora, inevitabilmente, non è più presente.

La situazione andrà valutata nelle prossime settimane, quando i vertici dell’Inter si riuniranno per programmare la prossima stagione e il calciomercato. In ogni caso a via della cancellazione sembra essere probabile.