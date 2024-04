Trevisani: “L’Inter ha tre giri di vantaggio su tutti per due motivi”

Interpellato sul futuro del campionato di Serie A nelle prossime stagioni durante la diretta di Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sulla forza dell’Inter, vedendola come la netta favorita anche per la prossima stagione.

Queste le sue parole:

“Serie A miglior campionato nei prossimi anni? Non sono d’accordo, perché per me l’Inter parte con tre giri di vantaggi su tutti. Per due ragioni: la prima è che rimane tutto uguale, società, dirigenza, allenatore, praticamente la stessa rosa salvo offerte faraoniche, nel caso sostituito; e arrivano due giocatori molto funzionali e molto utili a migliorare il 23esimo e il 24esimo di questa stagione. Il passaggio da Sanchez a Taremi è un bel passaggio in avanti e Zielinski in può far rifiatare Mkhitaryan, che va per i 35. L’Inter parte dalla stessa dirigenza e dallo stesso allenatore, tutti molto bravi”.