UFFICIALE – Il Sassuolo perde un difensore per la sfida con l’Inter

Sono arrivate puntuali le sentenze del Giudice Sportivo in merito alla 34a giornata di Serie A. Oltre all’ammenda alla società, c’è un’altra notizia che riguarda l‘Inter e che influenzerà la prossima gara con il Sassuolo.

Infatti, il difensore neroverde Ruan Tressoldi è stato squalificato per una giornata per via dell’ammonizione rimediata nella sconfitta 5-1 contro la Fiorentina. Il calciatore brasiliano era diffidato e ha rimediato la sanzione al 13′ del primo tempo.