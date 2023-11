Quali sono le 16 squadre qualificate al Mondiale per Club 2025

Il successo contro il Salisburgo ha permesso all’Inter non solo di accedere agli ottavi di finale di Champions League, ma anche di raggiungere un altro prestigioso traguardo: la qualificazione al nuovo Mondiale per Club, al via nel 2025.

Oltre ai nerazzurri, ci sono altre 15 squadre, delle 32 totali, certe di partecipare, in attesa che la FIFA confermi ufficialmente i criteri di partecipazione.

Questa la lista delle 16 squadre attualmente qualificate, divise per federazione:

AFC (Asia)

Al-Hilal

Urawa Reds

CAF (Africa)

Al-Ahly

Wydad Casablanca

CONCACAF (Nord e Centro America)

Monterrey

Seattle Sounders

Leon

CONMBEBOL (Sud America)

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

UEFA (Europa)