UFFICIALE – Multa per l’Inter: la sanzione del Giudice Sportivo

Terminata ieri sera con Genoa-Cagliari la 34a giornata di Serie A, il Giudice Sportivo si è espresso oggi in merito alle squalifiche e alle ammende per quanto accaduto nell’ultimo turno. Tra le squadre coinvolte c’è anche l’Inter.

Il club nerazzurro, infatti, è stato multato per la cifra di 3 mila euro per quanto accaduto nel primo tempo di Inter-Torino. In particolare, per “avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società”.