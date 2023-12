UFFICIALE – La FIFA annuncia i CRITERI per il Mondiale per Club

Era attesa da diverse settimane, ma alla fine è arrivata l’ufficialità della FIFA sui criteri di qualificazione per il nuovo Mondiale per Club che prenderà il via nell’estate del 2025 e che vedrà partecipare 32 squadre da tutto il mondo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, a stabilire le 12 squadre qualificate dal continente europeo sarà il Ranking UEFA. La decisione è stato presa oggi dal Consiglio FIFA. Pertanto, l’Inter è una dei club già certi di partecipare. Una notizia già virtulamente certa per i nerazzurri, ma che ora ha la sua definitiva ratificazione.

Le altre squadre provenienti dall’Europa certe di partecipare sono: Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto.