Nuovo vice Dumfries, Ausilio allo scoperto: “E’ il preferito”

Dopo aver annunciato ufficialmente che l’Inter si attiverà sul mercato di gennaio per sostituire il prolungato infortunio di Juan Cuadrado, Piero Ausilio ha ricominciato a studiare nel dettaglio la lunga lista di candidati per la corsia di destra. In attesa del rientro di Denzel Dumfries, infatti, Simone Inzaghi si ritrova il solo Matteo Darmian come esterno di ruolo, sebbene nell’organico di quest’anno venga più considerato come braccetto dei tre di difesa.

Da qui l’esigenza di rituffarsi sul mercato il prossimo gennaio, così da non correre il rischio di dover ricorrere a continue soluzioni d’emergenza nei prossimi tre mesi durante i quali Cuadrado rimarrà forzatamente ai box. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna dal Corriere della Sera, il direttore sportivo dell’Inter avrebbe già indicato un candidato “tra i suoi preferiti”.

Si tratta di Tajon Buchanan, profilo in assoluto più appetibile e con più ampi margini di crescita rispetto agli altri esterni accostati ai nerazzurri. Un calciatore che l’Inter segue dallo scorso Mondiale di Qatar 2022, quando il veloce laterale di proprietà del Bruges si mise in evidenza con la maglia del Canada. Strapparlo alla formazione belga non sarà comunque impresa semplice a fronte di una prima valutazione che parte da una base di 20 milioni di euro per l’addio a titolo definitivo.