Gelo sul rinnovo: l’Inter lo mette sul mercato

Non solo buone notizie sul fronte rinnovi per l’Inter nelle ultime settimane. Se è vero che il club nerazzurro ha fatto importanti passi in avanti per blindare Lautaro Martinez e che a giorni dovrebbe già ufficializzare il prolungamento in nerazzurro di Mkhitaryan, non tutte le trattative si stanno rivelando semplici e senza intoppi.

Tra i calciatori con scadenza nel giugno 2025, ce n’è uno su cui il club nerazzurro lavora da diverso tempo. Nonostante i dialoghi costanti, però, ad oggi l‘Inter sembra essere parecchio distante da un’intesa con Denzel Dumfries. Come confermato da calciomercato.com, la proposta formulata dai nerazzurri sarebbe fin troppo distante dalla richiesta espressa dall’entourage dell’olandese.

I rapporti tra le parti continuano ad essere cordiali, con l’esterno ben voluto sia ad Appiano Gentile che negli uffici di Viale della Liberazione. L’offerta per il rinnovo, però, sembra aver irrigidito la posizione di Dumfries, deluso dalla cifra proposta dai nerazzurri. Qualora non vi dovessero essere novità da qui ai prossimi mesi, è più che probabile che l’Inter decida di mettere l’olandese sul mercato la prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Una cessione di Dumfries è uno scenario che l’Inter in realtà immagina da tempo. L’esterno, arrivato per una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro, rappresenta una grande opportunità di plusvalenza. Ai dirigenti nerazzurri questo era già chiaro sin dal momento del suo ingaggio, per questo negli ultimi anni sono sempre state ascoltate le offerte ricevute in particolare dalla Premier League.

Un indizio sulle intenzioni del club potrebbe arrivare già questo gennaio quando l’Inter si ritroverà costretta a rimpiazzare il lungo infortunio di Juan Cuadrado. Qualora dovesse arrivare un profilo di alto livello del calibro di Tajon Buchanan e non una semplice alternativa a destra, a quel punto aumenterebbe di molto la possibilità di vedere Dumfries lontano dai nerazzurri la prossima estate.