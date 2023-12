Ausilio annuncia: “A gennaio un acquisto”. Come si muoverà l’Inter

Presente a Vibo Valentia per ritirare un premio intitolato ad Angelo Moratti, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato dei piani di mercato dell’Inter, alla luce dell’operazione chirurgica cui si sottoporrà Juan Cuadrado. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Faremo il punto con Marotta, Baccin e con il mister per capire come sostituire Cuadrado. Chi prenderemo? Non farei nomi al momento, perché mi sembra tutto abbastanza anticipato rispetto ai tempi. La notizia è di oggi, non ce l’aspettavamo, pensavamo di poter andare avanti così: non avremmo fatto mercato a gennaio senza questo problema. Affronteremo questo discorso nella prossima settimana, so che i nomi vi piacciono ma neanche noi ci siamo incontrati per parlarne“.

L’Inter potrebbe prendere un esterno destro che sostituisca numericamente Cuadrado e faccia da vice Dumfries, oppure anticipare un colpo in difesa e spostare Darmian stabilmente da quinto. Al momento, tutte le ipotesi sono prese in considerazione.