Mercato Inter: TUTTE le ipotesi per sostituire Cuadrado a gennaio

Juan Cuadrado si opera e l’Inter sta studiando un piano per colmare la lacuna. Il colombiano era arrivato in estate, a parametro zero, come chiara alternativa a Denzel Dumfries sulla corsia di destra. Il lungo stop cui andrà incontro, tuttavia, obbliga il club a riflettere su un investimento per gennaio.

Marotta e Ausilio, che come sempre devono fare i conti con ristrettezze finanziarie notevoli, hanno tre strade. Quella più lineare porterebbe alla sostituzione ruolo per ruolo, quindi all’ingresso di un nuovo esterno destro. E da qui si dipanano altre due alternative: anticipare un investimento importante a gennaio, oppure tentare il colpo low cost dalla Serie A?

Ma non solo. Perché c’è una terza strada che porta sì a un arrivo anticipato rispetto ai tempi previsti, ma non si tratta di un esterno destro, bensì di un difensore. Ed è da questa che partiamo.

