Supercoppa, c’è la data della semifinale Inter-Lazio

L’Arabia Saudita ha cambiato le carte in tavola per la terza volta in poche settimane, ma questa volta le date della Supercoppa Italiana dovrebbero essere definitive e – a breve – ufficiali: si giocherà da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio, con evidenti ripercussioni sul calendario nerazzurro.

Ricordiamo che alla prima edizione con il formato Final Four prenderanno parte il Napoli campione d’Italia, l’Inter vincitrice della Coppa Italia, la Lazio seconda classificata nella scorsa Serie A e la Fiorentina finalista perdente della coppa nazionale.

Il tabellone delle semifinali si comporrà a sfide “incrociate”, con le seguenti date che dovrebbero essere confermate a breve: Napoli-Fiorentina giovedì 18 gennaio e Inter-Lazio venerdì 19 gennaio. La finalissima fra le due vincitrici è in programma per lunedì 22 gennaio.