Lazio-Inter, Inzaghi ha provato una NOVITÀ di formazione in allenamento

In vista della delicata trasferta a Roma contro la Lazio, l’Inter dovrà fare ancora i conti con l’emergenza fra difesa e corsia destra. Possibile la convocazione di Pavard, ma naturalmente il francese partirà dalla panchina, mentre non saranno a disposizione De Vrij e Dumfries. Al tempo stesso, Inzaghi non potrà contare sull’opzione Cuadrado titolare come fatto contro la Real Sociedad (con scarsi risultati), viste le condizioni precarie che lo porteranno a un lungo stop.

Il tecnico piacentino ha teoricamente una sola opzione a disposizione per sfidare la squadra di Sarri: Bisseck in difesa e Darmian da quinto. Tuttavia, durante l’allenamento di ieri ad Appiano Gentile, ha provato una novità di formazione: Carlos Augusto sulla corsia destra.

Il brasiliano, quindi, andrebbe a ricoprire la terza posizione della sua stagione, dopo quella di esterno sinistro e di difensore mancino nei tre dietro. Ciò consentirebbe a Inzaghi di mantenere Darmian nel pacchetto arretrato e di non “rischiare” Bisseck contro l’insidioso tridente offensivo laziale.