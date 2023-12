Cuadrado si opera? Le ultime sulle sue condizioni e i piani dell’Inter

Nella testa di Simone Inzaghi, gli spezzoni giocati contro Juventus, Benfica, Napoli e Udinese, oltre alla titolarità contro la Real Sociedad, dovevano servire a Juan Cuadrado per ritrovare la forma migliore ed essere la risorsa ingaggiata a zero sul mercato in estate.

Non è andata come si sperava, perché le apparizioni del colombiano potrebbero aver convinto tutti – il giocatore, lo staff tecnico e medico, la dirigenza – che l’infiammazione al tendine d’Achille può scomparire soltanto con l’operazione chirurgica. Una decisione definitiva deve essere ancora presa, ma l’ipotesi si fa sempre più concreta.

Andare sotto i ferri significherebbe un lungo stop per Cuadrado, ed è per questo che – come riporta Gianluca Di Marzio – in Viale della Liberazione sono pronti a intervenire sul mercato di gennaio per reperire un vice Dumfries. L’olandese, che peraltro è attualmente ai box per infortunio (tornerà fra Lecce e Genoa), ha bisogno di un ricambio affidabile in una stagione così lunga e densa di impegni. Cosa che Cuadrado per ora non è stato ed evidentemente, con un’operazione chirurgica in arrivo, non potrà essere nei prossimi mesi.