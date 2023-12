Niente da fare. I 90 minuti contro la Real Sociedad hanno riacceso il dolore e per Juan Cuadrado è diventato inevitabile l’intervento chirurgico. L’esterno colombiano volerà in Finlandia, a Turku, dove nei primi giorni della prossima settimana si opererà al tendine achilleo sinistro. Si stimano almeno 3 mesi per il recupero.

Per questo motivo l’Inter sta portando avanti le valutazioni sul sostituto in vista del mercato di gennaio con le prime ipotesi che hanno già iniziato a circolare: dal sogno Buchanan a Mazzocchi e non solo.

L’opinione di Passione Inter

Un affare rivelatosi totalmente sbagliato e che costringe l’Inter a rivolgersi nuovamente al mercato per gennaio. L’esigenza di un esterno affidabile per il gioco di Inzaghi è lampante.