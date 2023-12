Nelle scorse ore sono tornate a circolare voci riguardo ad una possibile offerta dal Real Madrid per Nicolò Barella. Del centrocampista dell’Inter ha parlato ai microfoni di TVPlay il giornalista Miguel Ángel Lara di Marca, molto vicino alla società spagnola, che sulla possibilità di vedere al Santiago Bernabeu l’italiano ha spiegato: “Ti dico no. Barella è un grandissimo giocatore, ma credo che non ci sia alcuna possibilità che vada al Real. Il Real ha un centrocampo di presente e di futuro. Parliamo di Modric e Kroos che sono passato e presente, ma poi pensiamo a Camavinga, Tchouameni, Valverde, Bellingham. Non credo che ci sia un posto oggi per Nicolò Barella al Real Madrid”.